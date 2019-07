Eesti aiapidaja on leidnud supernipi tigude tõrjumiseks

«Saialile kohta on vastakaid arvamusi: mõni väidab, et see meelitab teod kohale, aga nad jäävadki siis sinna saialilledesse püsima ja ei liigu edasi teiste maiuspalade juurde nagu kõrvits ja muu selline. Teised jälle väidavad, et saialille spetsiifiline ja tugev lõhn ajab nad eemale,» räägib Mariliis.