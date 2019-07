Vanade autorehvide taaskasutamine koduaias on väga halb mõte

Autorehve on peenarde rajamiseks väga mugav kasutada ja paljud aiapidajad teevadki seda rõõmuga. Sellise peenra valmistamiseks ei ole vaja ju muud kui mulda ja vana rehvi - ei mingeid kaevetöid ega peenrakastide kokkukruvimist. Aga mõte on sellegipoolest väga halb, vahendab The Spruce.

Kui väga tahta rehve koduaias taaskasutada, siis võib neist teha parimal juhul mingit sorti lillekastid, kuigi siinkohal on paljud suure ilumeelega aiandushuvilised öelnud, et rehvid ja lilled ei peaks kokku käima, sest see ei ole ilus vaadata. Aga see on rohkem maitseküsimus: lilli vähemasti ei sööda ja lillede istutamiseks kasutatud rehvid ei ohusta otseselt inimese tervist.