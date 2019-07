Asjatundjad soovitavad selle kaelamurdva värvimistöö professionaalide teha jätta

Koduste värvimistöödega, saab nobedate sõrmede ning terava pilgu korral reeglina pea iga koduomanik hakkama. Küll aga on üks tasapind, mis isegi professionaalsetele maalritele meelt mööda pole - lagi.

«See on palju keerulisem kui tavaliste seinte värvimine. Lagede pindala on tavaliselt palju suurem, nii et triipude ja laikude vältimiseks peab olema tõeline asjatundja,» ütles lagede viimistlemisega tegeleva ettevõtte MMD Contractors esindaja Brett Renouf väljaandele domain.com.au.