Anna üles: Eesti Korteriühistute Liit otsib parimaid ühistuid ja ühistujuhte

Kandideerima on oodatud korteriühistud, kes on ellu viinud kortermaja renoveerimisprojekti või kes on oma tegevusega aidanud kaasa kodumaja ümbruse ilusamaks muutmisele. Ühtlasi oodatakse kandidatuuri ühistujuhtidelt, kelle juhtimisel tegutseb toimiv ühistu ning kes on saavutanud ka ühistuliikmete üksmeelse poolehoiu.