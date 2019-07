Nunnad hoos: pühad õed on asunud tulisesse võitlusesse kinnisvaraarendajaga

Benediktiini nunnad on 1090. aastast tegutsenud Suurbritannias Kentis Mallingu kloostris. Tänase päevani on see olnud nende jaoks suur ja õdus rahupaik, kuid see kõik on lähiajal muutumas: nimelt plaanib kinnisvaraarendaja otse nende kloostri vastu ehitada 65 koduga uusarenduse, vahendab Daily Mail.

Nunnad aga ei kavatsegi sellega leppida: nad on võtnud kasutusele kõik abinõud, et arendust takistada ja säilitada isolatsioon, millega sealkandis ligi tuhande aasta jooksul harjutud on. Ka kohalikud elanikud toetavad nunnasid.

Mary David kloostri aias jalutamas. Samale maatükile peaksid kerkima uuselamud. FOTO: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images/Scanpix

Õpetaja David Green ütleb, et nunnadele on oluline rahu ja vaikus. «Kogu nende elu on ehitatud üles rahule, vaikusele ja vaiksele palvusele,» selgitab õpetaja. Uusarendusega kaasas käiv melu ei sobi tema hinnangul mitte kuidagi kloostri kõrvale.

Arendusettevõte Bellway aga näeb kloostri taha jäävas heinamaas suurt potentsiaali: lahmakas maatükk lausa kutsub end arendama ja sinna elamuid ehitama. Paraku jäävad kloostri sellesse külge just nunnade vaiksed eluruumid, palveruumid ja isegi surnuaed. «See on kloostri vaikseim osa,» selgitab Green.

Kohaliku kogukonna esindaja Trudy Dean kinnitab, et nunnadel on nende täielik toetus. «Sellist asja ei saa juhtuda, et kloostri taha tehakse uusarendus. See on ennekuulmatu!» sõnab ta. Naist häirib lisaks, et uusarenduse detailplaneeringu järgi kaoksid ka mitmed vanad puud, mis kloostri taga kasvavad.

Nunnad ei ole nõus ligi tuhande aasta jooksul kujunenud olukorra muutmisega. FOTO: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images/Scanpix

Bellway esindaja aga ütleb, et piirkonnas on tuline uute kodude vajadus ja nemad pakuvad sellele kõigest lahendust: soodsaid uuselamuid looduskaunis kohas. «Vaid 35 protsenti maatükist läheks elamute alla. Ülejäänud maale rajaksime kogu kogukonnale mõeldud haljasala,» sõnab ta. Arendaja sõnul tuleksid elamud kloostrist arvates kinnistu kaugemasse serva.