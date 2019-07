Fotod: kättemaksuhimuline naaber mürgitas aiapidaja haruldast 200-aastast puud

Kui briti aiapidaja Jill Sarcheti 200-aastane plaatanipuu järsku pruuniks muutuma hakkas, tundus asi naisele kohe kahtlane. Seda eelkõige seetõttu, et alles äsja olid naabrid kaevelnud, et puu varjab nende aeda langevat päikest ja tahtsid selle maha võtta, vahendab Daily Mail.

Sarcheti puu pääses langetamisest, sest see vana ja väärikas hiiglane on kaitse alla võetud ja niisama heast peast puud langetada ei tohi. Näis, et sellega lugu lõppes. Aga kui puu ilmselgelt haigeks jäi, hakkas Sarchet asja lähemalt uurima.

Suur oli naise jahmatus, kui ta avastas puu tüvesse puuritud augud, millest voolas vahutavat vedelikku. Tänaseks on asjatundjad kindlaks teinud, et puusse on süstitud mürki ja on väga suur tõenäosus, et plaatan ei pea sellele vastu.

Jill Sarchet mürgitatud puu juures. FOTO: Alex Cousins / SWNS / Scanpix

Sarchet on politseisse avalduse teinud. «Kogu see lugu on täiesti võigas. Alates sellest, et kui ma mõtlen, et keegi hiilib öösel salaja minu aeda, et mingi sellise asjaga tegeleda... Mul hakkab vastik,» sõnab naine ja lisab, et nüüd läheb ta igal õhtul voodisse mõeldes, kas tema aias on jälle mõni võõras toimetamas.

Sarcheti aias on mitmeid puid, mis on mitusada aastat vanad ja nad kõik on kaitse all. Puu omavolilise langetamise eest võib sealkandis kuni 20 000 naela trahvi saada. Kuni uue naabripere sissekolimiseni aga polnud keegi puude üle kurtnud.

«Kui naabermajja kolis uus pererahvas, hakkasid nad kurtma, et meie puu varjutab nende aeda langevat päikest. Sellistele asjadele tuleks mõelda ja nendega arvestada enne kodu ostmist,» ütleb Sarchet, kes on 99 protsenti kindel, et seesama pere on tema puu kurva saatuse taga.

Tara, mille Sarcheti eakas isa puu kaitseks püstitas. FOTO: Alex Cousins / SWNS / Scanpix

Naise kõrges eas isa ehitas puu kaitseks tara, nii et niisama lihtsalt sellele enam ligi ei pääse. Õnneks on perel ka kohaliku omavalitsuse toetus. «See on täiesti uskumatu lugu, kohutav käitumine,» ütleb kohaliku omavalitsuse esindaja Gordon Birtwistle. Tegemist on Burnley küla ühe vanima ja väärikama puuga, mistõttu paljud kohalikud on tehtust rabatud.

Birtwistle ütleb, et ta käis ise kohapeal puud vaatamas ja luges kokku tervelt 52 pisikest auku, mille kaudu on puusse mingit vedelikku süstitud. «Uskumatu, et inimene ei mõtle, mida ta sellise käitumisega keskkonnale teeb,» sõnab mees.

Puutüve alumisse ossa on puuritud 52 auku. FOTO: Alex Cousins / SWNS / Scanpix

Arborist Greg Thompsoni sõnul ootab puud kindlasti väga tugev tagasilõikus, et eemaldada surnud harud, mida saab kindlasti olema rohkelt. «Sellest hoolimata on väga suur tõenäosus, et puu tuleb ikkagi maha võtta,» ütleb ta.