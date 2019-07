Ministeerium: koduaias saab hakkama ka mürke kasutamata

Okaspuude ja -põõsaste puhul on sõltuvalt liigist võimalik kasutada mitmesuguseid võtted. Sageli piisab, kui okkatäid puudelt veejoaga maha pesta. Okaspuude puhul tuleb hoolikas olla nende kasvutingimuste loomisel ja hoidmisel; näiteks aitab kasvuolude parandamine hästi seenhaiguste vastu. Männi puhul on üks lihtsamaid ja äärmiselt tõhusaid tõrjeabinõusid see, kui okkad puu alt ära riisuda.

Aed on mitmekesine elupaik taimedele, lindudele, loomadele ja putukatele. Selles mitmekesisuses on kasulik teada, kes on aedniku sõbrad ja mida nad aia heaks teha saavad. Lepatriinud, kiilassilmad, sirelased jt toituvad lehetäidest ja lehekirpudest. Konnad, eriti kärnkonnad, söövad nälkjaid ja kahjurputukaid. Aiakahjureid hävitavad ka siilid, nahkhiired ja mitmed linnud (põõsalinnud, kärbsenäpid, linavästrikud, tihased jpt). Seega oluline on luua aeda kahjureid söövatele loomaliikidele soodsad elutingimused. Samuti võiks aeda mitmesse kohta kasvama panna nektaririkaste õitega taimed, nagu näiteks harilik naistenõges, aedtill või harilik raudrohi, mis meelitavad ligi kasulikke putukaid, näteks sirelasi, kiilassilmi ja lepatriinusid. Eelistatud on väikeste lihtõitega taimed, näiteks sarikalised ja korvõielised.