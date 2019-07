Vaidlus voodikoha üle on interneti kahte leeri jaganud

Inimestele ei mahu pähe ühe Ameerika paari magamisrituaal. Igal õhtul erinevat poolt magamiseks valivad noored on toonud seetõttu suure vaidluse Twitteri platvormile, kirjutab apartmenttherapy.com.

Mitmed sotsiaalmeedia kasutajad leiavad, et taoline pilla-palla eluviis on kaootiline ning mõistmatu. Twitteri platvormil võtsid sõna ka need, kes magavad üheinimese voodis ning ka neile ei mahu pähe, kuidas inimesed saavad igal õhtul poolt vahetada.