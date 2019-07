IKEA pikaajalise töötaja arvates on see mööblitükk ettevõtte üks musternäiteid

1980. aastate keskel Rootsi ettevõttega käed löönud Marcus Engman on kahtlemata IKEA üks kullafonde. Kui tavatarbija on vaimustuses BILLY-nimelisest raamaturiiulist ja hooajati uue kuue saavatest sisustustoodest, siis Marcus Engamni süda klopib kiiremini KLIPPER-nimelise diivani peale.

Mees on veendunud, et kui asetada kaalukausile KLIPPER-diivan ja mõni teine IKEA toode, kaldub kaalukauss vähemalt tema silmis diivani poole.

«See on piisavalt kompaktne, et mahub hõlpsasti läbi enamikest majaustest, ja seda saab hõlpsasti muuta vahetatavate tekstiilkatete kaudu,» seletas ta. «See on diivan, mis areneb ühes omanikuga, te saate muuta selle värvi ning diivan kestab aastaid.»