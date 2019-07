Ettevaatust, kuumalaine: veega ümberkäimisel tuleb aias lähipäevadel väga ettevaatlik olla

Voolikuga kastes tuleb silmas pidada, et vesi jääb kastmisvoolikusse seisma, kui kastmine lõpetada, ja hakkab seal päikese käes kuumenema. Kui nüüd hakata hooga taimi kastma, võib esialgne üsna tuliseks muutunud vesi rikkuda taime, aga vähe sellest: see võib ka kastjale endale või veega mängivatele lastele ränki põletusi tekitada.

Alles mõned päevad tagasi andis vastavasisulise hoiatuse välja Los Angelese tuletõrje, meenutades kahe aasta tagust juhtumit, kus väike Nicholas Woodger istus oma täispuhutavas basseinis ja ootas, et ema selle veega täidaks. Mänguhoos lasi ema voolikust vett otse lapsele peale, aga päikese käes oli voolikus seisnud vesi muutunud nii tuliseks, et tekitas lapsele teise astme põletusi.

Õnneks on laps tänaseks põletusest toibunud ja arme talle ei jäänud, kuid võib minna ka märksa hullemini. Aias hullates eeldavad paljud, et voolikust tuleb otsekohe värske jahutav vesi ja variant, et esialgu võib veejuga olla kõrvetavalt kuum, ei tule enamasti pähegi. Seepärast on oluline säärased tõed igal suve kuumemal perioodil meelde tuletada ja teistele pereliikmetelegi meenutada.