Fotod: Nõmmel ootab üliägeda sisuga moodulmaja uut omanikku

Korralikult soojustatud ja lihtsasti teisaldatav moodulmaja, üldpinnaga 27,5-ruutmeetrit, ootab Nõmme mändide all uut omanikku. Aastaringseks kasutamiseks mõeldud maja ei vaja püstitamiseks ka eraldi ehitusluba.

2016. aastal valminud maja on siiamaani olnud kasutusel kontorina ning on aastaringselt köetud olnud. Kodusoojust jagab siin õhksoojuspump.

Võrratu sisuga kodu on kenasti soojustatud ning ka elekter on majja toodud. Olemas on ka võrgujuhtmed ning projektori, projektorilina ja kõlarite paigutamiseks asukohad.