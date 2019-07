Aasialik minimalism võtab paljuski eeskuju skandinaavialikust lihtsusest

Voolaid on veendunud, et enese ümbritsemine minimalismiga aitab kaudselt vähendada stressi, mis meie töö ja elutempoga paratamatult käsikäes käib. Sellise mõttelaadiga käib õlg-õla kõrval ka meid ümbritseva looduse austamine. Voolaid leiab, et toodete loomisel ja ka nende ostmisel tuleks pidada silmas maavarasid, keskkonda ja ringlust.