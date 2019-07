See elutoatrend on asjatundjate meelest ilmaaegu tähelepanuta jäänud

Asjatundjad leiavad, et isiklik minimalism on sisekujundusmaailmas ülekohtuselt tähelepanuta jäänud. Vaikselt kanda kinnitav trend võib New Yorgis tegutseva maakleri Kate Meieri sõnul tuleval aastal veelgi võimsamalt avalduda. Maakler täheldab, et koduomanikud on minetanud trendide vaimustuse ning lähtuvad kodu kujundades vaid oma isiklikust maitsest.