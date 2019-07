Uskumatu hinnavahe: parkimiskoht Tallinnas maksab sama palju kui maja Pärnumaal

Kõrgete kinnisvarahindadega on kursis kõik, aga mõnel juhul hämmastab siiski see, kui suured on hinnaerinevused väikese Eesti piires. Tallinna parkimiskoha ja Pärnumaa maja näide ilmestab olukorda suurepäraselt.

Kõigest 400 eurot kõrgema hinnaga on Pärnumaal Soomra külas müüa suvila. 60-ruutmeetrises renoveerimist vajavas majas on kolm tuba, köök, saun ja garaaž. Krundil on kaev, olemas ka veetrassiga liitumise võimalus. Maja juurde kuulub kena viljapuuaed, läheduses on ujumiskõlblik tiik. Krundi pind on 2237 ruutmeetrit.