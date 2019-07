Fotod: Eesti armastatuimas suvituskohas ootab ostjat mõnus merelähedane soodne korter

Haapsalu vanalinnas, Tagalahest kõigest 150 meetri kaugusel otsib ostjat korter, mis sobib ideaalselt suvitamiseks, aga ka aastaringseks elamiseks.

Korter paikneb ühekorruselise korterelamu esimesel korrusel. Korter asub maja aiapoolses otsas, planeering läbi maja. Esik, elutuba, riiulitega eraldatud magamisnurk, avatud köök, WC-dushiruum. Paigaldatud puitpakettaknad.

Korter on kaks aastat tagasi renoveeritud. Kasutatud naturaalseid ehitusmaterjale. Korteri renoveerimise käigus on, uus soojustatud laudpõrand, puidust aknalauad, puidust köögi töötasapind. Seinad soojustatud, paigaldatud kipsplaat, mis on üle krohvitud kindakrohviga. Osaliselt on puhastatud vana 19. sajandist pärinevat palkseina. Siseuksed puidust. Korteri välisuks puidust turvauks.

Kütteallikaks on toas ahi, millele on tehtud korralised ülevaatused, viimati sel aastal. Ahi on heas seisukorras, samuti korstnajalg. WC-dushiruumis põrandal läbipaistva epolakiga kaetud betoon, elektripõrandaküte. Uus vee ja kanalisatsioonitorustik, uus elektrijuhtmestik. Vesi ja kanalisatsioon Haapsalu linna trassidest. Soe vesi elektriboileriga. Köögis sundventilatsioon. Korterisse paistab nii hommiku kui õhtupäike.

Korterelamu on madalvundamendil viilkatusega palkehitis, mille tänapäevane kuju pärineb tõenäoliselt 18. sajandi lõpust - 19. sajandi algusest. Krunt on mitmetahuline, reljeef on väikese langusega mere poole. Krunt on haljastatud. Ligipääs krundile on Vee tänavalt.