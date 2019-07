Väga kummaline nipp, mis muudab vannitoa koristamise kordades lihtsamaks

Selline jupphaaval koristamine on suurepärane nipp just neile, kes muidu kerge õudusvärinaga ootavad päeva, mil tuleb vannitoa kallale asuda. Olgem ausad: see on koristustöödest kõige tüütum ka, sest märjas ruumis tekib palju õhuniiskust ja sageli on pärast vannitoa koristamise lõpetamist endalgi vastupandamatu soov pesema minna.