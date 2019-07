Üllatuslik sisustusdetail, mis võib kodu müügile ootamatult piduri peale panna

Koduotsijat pelutavaid faktoreid, täpselt nagu koduotsijadki, leidub seinast-seina. Üks, millest huvilised suure ringiga mööda lähevad, on aga kahtlasevõitu vaipkatted, mis on kaunistanud kodu ilmselt selle valmimishetkest saati. Ka narmastega vaibad tekitavad pigem trotsi kui poolehoidu.

Olgugi, et vaipa saab alati puhastada ning vajaduse korral ka välja vahetada, huvilisi peletab see sellegipoolest. Koduostjat hirmutab ennekõike teadmatus ehk see, mis olukord vaipkatete all valitseb.