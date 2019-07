Teadlased: see veider, ent hädavajalik majapidamisnipp hoiab tolmurullid kontrolli all

Majapidamistes tekib ühes kalendriaastas keskmiselt 18 kilogrammi tolmu ja mustust. Tolmu moodustavad meie surnud naharakud, tolmulestad, putukate väljaheited ja mitmed muud tegurid, mis on reeglina meie kontrolli alt väljas. Teadlaste sõnul leidub õnneks üks hea ja taskukohane viis, kuidas koduseinte vahel kuhjuvat tolmu ohjeldada.

Meditsiiniväljande Microbiome möödunud aastal avaldatud uuringust selgus nimelt, et üks väga väärt moodus tolmu ja bakteritega võitlemiseks on UV-kiirgus.

Oregoni ülikooli teadlased võtsid selle tõestuseks hulga miniatuurseid nukumajasid lähema luubi alla. Katseobjektidest olnud nukumajadest oli osa avatud otsesele päiksevalgusele, teised aga paigutatud pimedasse kambrisse. Katses kasutatud nukumajad olid ise vägagi suure tolmukihi all.

«Leidsime, et tavalise päevavalgusega kokkupuutunud majapidamistolm sisaldas oluliselt väiksemat hulka baktereid kui pimeduses viibinud tolmurullid,» selgitas Ashkaan Fahimipour, uuringut juhtinud teadur, väljaandele realtor.com.

Olgugi et teadlaste sõnul on veel vara rääkida päikese desinfitseerivast toimest, on üks igal juhul kindel - olgu kodu kui tahes tolmune, akendest sissevalguv UV-kiirgus suudab imehästi bakterikolonni numbreid ohjes hoida. Sellest johtuvalt soovitavad teadlased päikesepaistelistel päevadel oma kardinad ja rulood akendelt kindlasti eest tõmmata.