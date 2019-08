Vaata otse! Kodutunne: Koigis elab vahva 8-aastane poiss Marten, keda jagub igale poole

Koigis elab vahva poiss Marten. Ta on alles 8-aastane, aga teda jagub igale poole. Tema pere teab, mida tähendab ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Vanasti öeldi selle eripäraga laste kohta lihtsalt "paha poiss", tänapäeval õnneks mõistetakse, et nad on andekad, vahvad, energilised ja emotsionaalsed.