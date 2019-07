Suur ja levinud viga, mida isegi maaklerid oma kodu ostes tegema kipuvad

Nimelt ole sa maakler või tavainimene, on üks punkt, kus kõik kipuvad kodu ostes alt minema: see on liigne kiindumine, vahendab Apartment Therapy.

On suur õnn, kui leiad selle õige kodu, kus tunned kohe ära, et see ongi SEE. Tavaliselt haarab inimesi siis palavikuline soov teha kõik endast olenev, et konkreetne elamine kindlasti ostetud saaks, mistõttu nad muutuvad kergesti manipuleeritavaks ja on tihtipeale nõus ka tingimustega, mida nad kainelt kalkuleerides vastu ei võtaks.

Seetõttu soovitab maakler Christopher Arienti koduostjatel alati võimalusel end väljavalitud kodust siiski seni emotsionaalselt distantseerida, kuni kõik tehingud on tehtud ja paberid allkirjastatud.