Fotod: Harjumaal on pakkumisele tulnud väga haruldase asukohaga eriline maja

Harjumaal Viimsi vallas Prangli saarel on müüa väga eriline maja, millel pikk ajalugu: hoone on ehitatud 1924. aastal.

Tänasel päeval vajab Idaotsa külas asuv ehitis põhjalikku renoveerimist, kuid sellest võib kahtlemata saada suurepärase suvekodu või miks mitte ka põhielamise - ühendus Tallinnaga on üle lahe üsna hea.

Maja asub küla servas, naabriks on kenasti renoveeritud suvekodu. Naabermaja kõrvalt algab mets, läbi mille umbes kilomeetri kaugusele jääb kaunis liivarand vaatega Viimsi poolsaarele.

Krundil on lisaks majale maakividest ja väga hästi säilinud kõrvalhoone, kuhu saaks ehitada näiteks sauna. Majast umbes 300 meetri kaugusel asub kauplus.

Prangli saarel on kinnisvara pakkumisel pigem väga harva, nii et tegemist on kahtlemata erilise võimalusega. Vaata rohkem kinnisvaraportaalist KV.EE.