Fotod: menuka kodukaupade poe ebaõnnestunud naljataldrikud vihastavad inimesi

Nimelt tõi menukas kaubamaja Macy´s hiljuti müügile taldrikud, kuhu peale on märgitud kolm ringi. Esimese ja kõige väiksema sisse on kirjutatud «skinny-teksad», teise sisse «lemmikteksad» ja kolmandasse «emaduspüksid», vahendab portaal House Beautiful.

Ettevõtte Portions loodud taldrikud peaksid kaubamaja hinnangul olema lõbusad ja naljakad, edastades samas terakese tõtt selle kohta, et toiduportsjonite suurusi tuleb siiski päriselt jälgida. Inimesed on aga hoopis teisel seisukohal ja väga pahased.

Üks ema kirjutab Twitteris, et tema tütar maadleb juba pikemat aega toitumishäirega ja sellise sõnumiga taldrikud ei aita nende peret teel paranemiseni kindlasti mitte kuidagi. Teine naine tunnistab, et tal endal on toitumishäire ja tema jaoks on need taldrikud nõmedad.