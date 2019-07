Aianduseksperdid soovitavad hommikulauast pärit joogiga oma taimi kostitada

Inimestel ja taimedel, selgub, on nii mõndagi ühist. Samamoodi nagu turgutame enese vaimu ja mõttetööd hommikuse kohviga, vajavad ka teatud taimed mõningast kofeiinilaksu, et elutegevust jätkata.

Tuleb välja, et kohv on kuldaväärt lämmastikuallikaks. Happelist mulda eelistavatele taimedele on kohvijook justkui omaette väetiseks, kirjutab housebeautiful.com. Taimi kohviga kastes ei saa aga ülemäära äksi täis minna: tuleb jälgida oma taimi ning kõikvõimalikke erisusi nende kasvus-välimuses. Kollased lehetipud või pruunid laigud taimedel annavad aimu kohvi happelisusest ning sellest, et taim ei ole pakutava turgutusega rahul.