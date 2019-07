Fotod: Vääna jõe ääres ootab ostjat kadestamisväärse sisuga kodu

2664-ruutmeetrisel kinnistul asuv eramu on sisekujundaja käe all valminud ning viimse kui detailini läbi mõeldud. Erilahendusi kohtab siin pea igal sammul.

Ehituse käigus on elutuppa sisse ehitatud kodukino lahendus, ka magamistuba on varustatud mugava helisüsteemiga, et juba ärgates luua enesele sobiv meeleolu päeva alustamiseks. Vannitoas on ainulaadne käsitööna valminud betoonist disainmullivann.