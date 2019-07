Kaks aegunud interjöörivärvi, mis ka koduostjat enam ei kõneta

Sisekujundusmaailm ja ka kinnisvaraturud üle kogu maailma on allergilised kahe värvitooni osas - kollane ja punane. Mõnikümmend aastat tagasi koduomanike poolt palavalt armastatud värvitoonidel ei ole kaasaegsetesse kodudesse enam asja. Värvid on koguni niivõrd vastuolulised, et ei motiveeri ostjatki enam.

Saatejuhtidest vennaksed on nimelt veendunud, et tulipunase värvitooni koht on 1990. aastates ning sinna see võikski jääda. Ka kollane on vendade sõnul midagi sellist, mis kodudes esimesel võimalusel üle värvitakse.