Tallinna kogukonnaaias saab töötubades õuemööbli valmistamist õppida

«Endisel lastestaadioni alal on juuni algusest avatud kogukonnaaed, kus rohenäpud saavad erinevate lahendustega konteinerites kasvatada salatirohelist või muud söödavat kraami. Huvi kogukonnaaia vastu on suur ning platsile on juba paigaldatud rohkem kui 20 konteinerit. On hea meel, et ala on muutunud populaarseks ajaveetmise kohaks kohalikele elanikele. Kutsun ka kõiki õuemööbli töötubadest osa võtma ja tänan MTÜ-d Lasnaidee, kes viib töötoad Ameerika aias läbi,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.