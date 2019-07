Kinnisvaraportaal: elamispindade hinnad liiguvad tasa ja targu ülesmäge

Nii majanduses üldisemana kui tööjõuturul on läinud hästi ehk majandus kasvab, inimestel on tööd ja palgad kerkivad mõõdukalt. Need trendid on aktiveerinud suurematest tõmbekeskustest väljaspool olevad kinnisvaraturud ja pannud seal nii tehingute arvu kui hinnad kasvama, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.