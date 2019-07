Aiaomanik, pilk siia: spetsialist jagab sõjakavalusi, mille abil näljased suud tagaaiast eemal hoida

Küll on kurb, kui oled hoole ja armastusega oma aeda kujundanud ning sinna hoolikalt valitud taimi istutanud, aga oodatud silmailu või saagi rikuvad kutsumata «külalised». Õnneks on nippe, mis aitavad aiaomanikul oma vara kaitsta, kirjutab Birgit Spiridonov Arco Vara blogis.

Koerad-kassid

Kõige kurvemad tagajärjed on sellel, kui koer tõstab jalga okaspuu kääbusvormile. Siis tõmbuvad taime oksad tumedaks ning taime pole võimalik päästa. Suured koerad kipuvad ka noori istikuid maast hammastega välja kiskuma ja katki närima.

Hea on see, et koeri ei lasta tänapäeval enam üldjuhul vabalt hulkuma. Küll aga on paljudele probleemiks vabakäigul kassid, kes peenraid segamini kraabivad, noortel taimedel lamasklevad ja neile peale sirtsutavad. Noored taimed ja värskelt külvatud peenrad soovitatakse seepärast võrguga katta. Kuna kassidele meeldib kraapida just värskelt kaevatud mullas, aitab ka peenarde katmine multšiga.

Kõige rohkem vihkavad kassid märjakssaamist, seega on vesi tõhus vahend võõra kassi minema peletamiseks. Kuna kiisud luusivad ringi peamiselt öösiti ja varahommikul, on suur kasu vihmutisüsteemist, mis reageerib liikumisele või on seadistatud töötama just varastel hommikutundidel.

Linnud

Aplad linnud valmistavad marjakasvatajatele igal suvel muret. Maasikapeenardele, kirsipuudele või sõstrapõõsastele maanduv rästaparv võib vaid päevaga endast maha jätta tühjad oksad. Vanade heade hernehirmutiste ning okste külge riputatud CD-plaatide kõrval on lindude peletamiseks müügil tõhusaid abivahendeid ja iga aastaga nende valik kasvab. Kollaseid linnupeletuspalle on juba näha päris paljudes aedades, lisaks on saadaval helkivate lintidega postid, linnupeletuslindid, lendavat röövlindu jäljendavad siluetid, plastist tehislinnud ja linde peletavat heli tekitavad seadeldised.

Metsloomad

Metskitsed ja jänesed tulevad külmal talvel nälja sunnil julgesti toitu otsima mitte ainult taluaedadesse, vaid ka äärelinna. Noored viljapuud maitsevad neile eriti hästi. Kui aed pole piiratud kõrge taraga, millest metskits üle hüpata ei jõua, tuleb noori viljapuid kindlasti kaitsta. Selleks sobivad ladvavõrgud, tüvekaitsmed ja peamiselt kas verejahust või haisvast lambarasvast valmistatud peletusvahendid. Väikeste viljapuude tüve ja alumiste okste ümber võib mähkida ka jõupaberit, kotiriiet või kuuseoksi – need hoiavad samuti näljased suud eemal.