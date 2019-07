Fotod: Pärnumaal on müüa eriti äge vanast talumajast ümber ehitatud suvekodu

Pärnumaal Kalli külas, Pärnust 35-minutilise autosõidu kaugusel on müüa eriti äge maja, mis ümberehitatud vanast taluhoonest ja kombineerib omavahel suurepäraselt uut ja vana arhitektuuri.

Krundil on lisaks peamajale grillmaja, väike bassein ja oma tiik, kus saab ujuda. Lisaks veel ait ja mitu abihoonet. Suur, hooldatud aed, üle 50 liigi puid ja põõsaid, õunaaed on ümbritsetud kuuskedega.

Peamajal on kaks korrust. Esimesel korrusel on elutoaks ehitatud rehetuba ja neli tuba, garderoob ja vannituba. Poolkorrusel asub köök.Teine korrus on osaliselt väljaehitatud, seal asub kaks tuba.