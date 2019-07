Kuumus ja prügi ei käi käsikäes: väärt nippe, kuidas ebameeldiv hais köögikapist eemal hoida

Mida kauem leitsak kestab, seda keerulisem on majapidamises korda hoida. Prügikastist leviv hais on järjest vastumeelsem ning prügi väljaviimise kohustus tekitab üha suuremat piinlikkust. Prügilt ei saagi teab millist lõhnanaudingut oodata, küll aga on võimalik selle haisu tunduvalt vähendada.