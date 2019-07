Oma kodu blogi: mitu nippi, kuidas soodsalt ainulaadne kodu sisustada

Eelmisel korral rääkisin sellest, mida pidasin oma kodu juures oluliseks. Täna kutsun teid aga sisse – näitan, mismoodi olen oma kodu sisustanud ja räägin ka sellest, kust leidsin ja kuidas valisin tähtsamad sisustuselemendid. Samuti jagan häid nippe, kust saada soodsamalt ja huvitavamaid asju. Alustame köök-elutoast, sest terve maja oleks korraga liiga suur amps.

Minu stiili kirjeldab kõige paremini sõnapaar art deco. Vähemasti olen seda päris mitu korda kuulnud külaliste suust. Mulle meeldivad luksuslikud elemendid, metallitoonid – eriti roosa ja kollane kuld, erinevad geomeetrilised kujundid (hei, matemaatik!), kontrastsed värvid ja rohelus. Samas eelistan puhtaid pindu, millel poleks ebavajalikult palju asju. Eriti köögitasapinnal – ma ei fänna potsikuid ega nipsasjakesi. Samamoodi vannitoas – parem, kui kõik on silma alt ära pandud.

FOTO: Getter Madison

Maja ostes oli siseviimistluse koha pealt valmis nii palju, et värvitud seinad ja plaaditud märgruumid. Seinad on mul sinised – suuremas osas helesinised, ent aktsentseinad tumesinised. Ja see tumesinine on lihtsalt imeilus. Põranda, uksed, liistud sain ise valida. Kuna mul on suur koer, siis ei hakanud täispuitparketile isegi mõtlema, sest see oleks väga kiiresti kriimuline. Valisin hoopiski laminaadi, mis on väga tõetruu ning petab paljud silmapaarid ära. Palju vastupidavam ka ja senini erilisi kulumismärke pole. Uksed ja liistud said kontrasti loomiseks valged ning ma olen selle otsusega väga rahul. Tumeda põranda ja valgete liistude kombinatsioon on efektne, mulle isiklikult väga meeldib – justkui ilus raam põranda ümber. Ma arvan, et see tumesinine sein ongi mind enim inspireerinud. Kõik ülejäänu sai justkui selle järgi paika.

FOTO: Getter Madison

FOTO: Getter Madison

FOTO: Getter Madison

Köögimööblit valima asudes kaalusin väga erinevaid värvikombinatsioone, ent enim hakkas silma kuldne ja must. Ajatu, ent samas moderne ja isikupärane. Ma eelistan matte viimistlusi, leian, et kõrgläige on moest väljas ja ka mitte minu maitse. Seega ei leia minu kodust just kuigipalju läikivaid pindu. Matt on ka silmale rahulikum ning laseb värvidel rohkem esile tungida. Köök-elutuba on mu majas üks suur ruum ja seega pidid sisustuselmendid, mis sinna kokku kogutud, omavahel kenasti sobituma. Värvipalett on kujunenudki peamiselt must-tumesinine-kuldne-vask. Pisut värvi olen lisanud toataimedega – fuksiaroosa on tumesinise taustal muideks eriti kaunis – ja patjadega. Ma ei tahtnud, et pilt liiga kirjuks muutuks, seega on aktsentvärve pigem vähe. Suureks lemmikuks on osutunud ka võimsalehelised toataimed, mis lisavad rohelust, rahu ja harmooniat.

FOTO: Getter Madison

FOTO: Getter Madison

FOTO: Getter Madison