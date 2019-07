Paljud koduomanikud elavad tänase päevani ühe-kahe ebausu küüsis

Ameerikas läbiviidud uuringust selgub, et pea kahel kolmandikul ehk ligi 58 protsendil koduomanikest on mõni ebausuga kaasnev harjumus, mis kandub ka edasi ka nende majapidamistesse. 88 protsenti neist möönab sealjuures, et nende hirmudel ning tavatul ebausul pole tegelikult mitte mingit alust ega tagamaad, vahendab realhomes.com.