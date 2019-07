Populaarne elustiilitrend kompab nüüd ka interjööride piire

Veganlus ei keerle tänapäeval pelgalt enam toitumise ümber. Lapsekingadest välja astunud eluviisi põhimõtteks on loomaõiguste eest võitlemine ning keskkonnateadlikuma eluviisi juurutamine. Omal ajal vaid loomakasvatuse vastu seisnud fenomen kompab nüüd üha jõulisemalt ka meie interjööride piire.

Majapidamistes kasutusel olnud kvaliteetse loomanaha aeg on ümber, niisamuti on lõppemas ka karusnaha tähetund, kirjutab domain.com.au. Teadlikke valikuid tegevad koduomanikud aga ka sisekujundajad sihivad üha enam looduslike materjalide poole ning on oma ostuotsustes järjest nõudlikumad ning põhimõttekindlamad.