Rummu karjääri ilu ja valu: kuidas mõjutab populaarne turismimagnet kohalikku kinnisvaraturgu?

Eestis on ilmselt vähe inimesi, kes poleks kuulnud midagi Rummu karjäärist või Rummu vangla varemetest. Sotsiaalmeedia on tulvil piltidest, kus inimesed on oma vaba aega justnimelt maagilise Rummu karjääri ääres veetmas. Kuuldused populaarsest vaatamisväärsusest on jõudnud ka välismaalasteni, kelle seas on samuti kasvanud huvi endist karjääri ning rahvasuus helesiniseks laguuniks kutsutud järve külastada.