Aiapidajad teevad tomati lehtede eemaldamisel väga tihti ühe suure vea

Paljud aiapidajad on veendunud, et tomati küpsemist kiirendab, kui taim lehtedest sisuliselt paljaks teha ja nii murtaksegi ühe hoogtöö käigus õnnetu taim pea rootsuks, kuigi sedasi talitada tegelikult ei tohi.

Portaal House Beautiful selgitab, et tomat vajab lehti: selle kaudu käib taime fotosüntees ja ilma sünteesita on taim üsna elujõuetu. Levinud praktika on, et õhu liikumise parandamiseks ja taimehaiguste leviku vältimiseks võetakse tomatil ära alumised, mullapinna lähedal olevad lehed.