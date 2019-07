Puust ja punaseks: kes peab tasuma remondifondi ja ühistu laenumaksed?

«Tavaliselt on nendeks vesi, elekter, küte, gaas ja hooldustasud, mida üürilendja kohustub tasuma kolmandale isikule. Antud juhul seostuvad kõik need kulud üüritud asja kasutamisega ja neid tuleb tasuda üksnes siis, kui selles on kokku lepitud,» nentis Roosileht. Tema sõnul on põhjendamatu nõuda üürnikult remondifondi makse ja sihtotstarbeliste laenumaksete tasumist, kuivõrd need kulud ei ole otseselt seotud üüritud asja, antud juhul üürikorteri kasutamisega, tulenevalt Võlaõigusseaduses sätestatust.