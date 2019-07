Tomatikasvatajatel on käes aeg väga tähtsa töö jaoks

Nimelt tuleb siiani vabalt kõrgusesse kasvanud tomatitel kasvu piirata ja selleks tuleb taimel latv maha võtta, kirjutab The Gardenista.

See on vajalik selleks, et tomatitaim ei paneks energiat mitte pikkuse kasvatamisesse, vaid keskenduks nüüd juba rohkem viljade valmistamisele.