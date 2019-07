Fotod: menukas teleperekond müüb palju pahameelt põhjustavat maja

Telesarjast «19 kids and counting» tuntud usklik perekond, kus päriselt ongi 19 last, tegeleb lisaks tõsielusarjades osalemisele ka väikest viisi kinnisvaraäriga. Mõni aeg tagasi panid nad müüki ühe võimsa Arkansase elamu, mille esialgseks hinnaks oli 1,8 miljonit dollarit, vahendab Realtor.

Eelmisel nädalal langetati hinda 1,45 miljoni peale ja seda tõenäoliselt põhjusel, et maja on juba väga palju pahast tagasisidet saanud. Nimelt on tohutusuure elamu üks tubadest mõeldud relvadele ja kuulutuses olevad fotod näitavad relvi ka seinal rippumas.

FOTO: realtor.com

Koolitulistamistest ja terrorismist hellaks tehtud Ameerika, kus väga suur osa inimestest soovib nagunii, et relvapoliitika oleks oluliselt karmim kui see praegu on, reageerib säärastele nähtustele üsna valulikult ja nii on ka Duggarid oma relvade eksponeerimise eest karmi kriitikat saanud.

Kõige rohkem on etteheiteid tehtud peretütrele Jana Duggarile, kes on isa kinnisvaraäris tugev osaline ja aitab maju osta, müüa ning renoveerida. Vahepeal kahtlustati suisa, et pere üritab relvakollektsiooni ühes majaga müüa, kuid väidetavalt on relvad kuulutusele lisatud siiski vaid dekoratsiooniks...