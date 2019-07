Põnev trend seljatab aastaid sisekujundusmaailmas valitsenud valge-hulluse

Värvi võib interjööri lisada vaip, lamp, vaas - ükskõik, mis. Aga kindel suund on, et see värv olgu siis tõesti silmatorkav ja erk.

Moes on fuksiaroosa, vahemere-sinine, kollane ja muud taolised julged, tugevad toonid. Selle kõige tasakaalustamiseks, tõsi, võiks taust siiski valge olla, see tähendab, et seinte puhul on eelistatuim ikkagi valge toon. Kui aga silma on, võivad julgemad ka mõne seinajupi oma lemmiktooni võõbata.