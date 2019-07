Kolm väga lollikindlat toataime, mida ka kõige kehvemal rohenäpul välja suretada ei õnnestu

Sulgvõhk on väga vastupidav lill ja selle väljasuretamiseks peab olema ikka ekstraandekas. Vähenõudlik taim ei heitu sellest, kui teda väga harva kastetakse - see pigem meeldib talle. Ka kasvukoha suhtes ei ole ta pirtsakas, kasvades ühtviisi hästi nii valges kui varjulises kohas. Vaid ehk päevapikkune täispäike ei ole talle väga meeltmööda.

Havisaba sobib absoluutselt igasse ruumi, kus vähegi loomulikku valgust on. Seda ei pea kastma väga tihti ja kui satub ka pikemaid pause sisse, siis harvadest säärastest veenappusperioodidest havisaba end juba heidutada ei lase. Tegemist on väga tänuväärse taimega.

Bambuseoks on üks väga huvitav taim: see tundub olevat lõikelill, sest peab kasvama vees ja ei vaja mulda, aga erinevalt lõikelillest ei sure see kunagi ära. Vett ei tule lisada tihti, aga päris otsa see saada ei tohi. Ka täiesti otsene päikesevalgus bambusele ei meeldi.