Traditsioonilises eramus elanud noorpaar tegi koduvahetuse, mida paljud mõista ei suuda

Reisilt naasnuna tundis paar survet rajada traditsiooniline kodu ja nii ostetigi nelja magamistoaga eramaja. Üsna pea said noored aga aru, et on teinud väga suure vea, kirjutab Inhabitat.

Kui tavaliselt tahavad noored üha suuremat ja suuremat kodu, siis Alexandra ja Joni puhul on asi täpselt vastupidine: nad tundsid, et maja on neile liiga suur. Üsna pea pärast sissekolimist oli selge, et sinna nad ei jää. Maja pandi müüki ja selle asemel soetas paar endale klassikalise vagunelamu.