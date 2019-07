Fotod: abielupaar rajas täiesti sobimatust kliimast hoolimata oma unistuste aia

Paar, kellel lapsed ammu suureks kasvatatud, on terve elu armastanud reisimist ja külastanud väga suurt osa maailmast, Barbadosest Lõuna-Aafrikani. Sealt tekkis ka huvi endale eksootiline aed kujundada. «Reisimine on nii silmaringi avardav, tundsime, et peame tükikese kaugeid maid ka enda koju tooma,» räägib Janet.

Maja, mille aia paar troopiliseks paradiisiks kujundanud on, ostsid nad 1984. aastal ja on sestpeale sihipäraselt tegutsenud. «Nüüd on siin Jaapani osa, kus on tiik kaladega ja pajupuu, Zimbabwe metallikunst ja eksootilised taimed Tasmaaniast,» tutvustab perenaine.