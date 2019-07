Ettevaatust: oma kodu puhkajatele üürile andmisega kaasneb väga suur risk

Seesami tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on suvi reisimise, suurürituste ja festivalide hooaeg ning just siis panevad paljud oma tühjalt seisva suvemaja või linnakorteri lühiajaliseks üürimiseks mõeldud portaalidesse üles. «Kahjuks ei arvesta inimesed aga sellega, et isegi kodu lühiajaliselt üüripinnaks muutes tuleb sellest teavitada ka kindlustust,» toonitas Gilden.

Majutusportaalide populaarsus kasvatab koduskindlustuse juhtumeid

Kindlustaja sõnul on koos Booking, Airbnb ja teiste sarnaste majutusportaalide populaarseks muutumisega suurenenud märgatavalt kodukindlustuse juhtumite arv, kus süüdlaseks just üürilised.

Seesami esindaja teatel tuleb kõige rohkem ette hooletusest tingitud veekahjustusi, toas suitsetamisest, küünalde põletamisest ja sauna ülekütmisest tingitud põlenguid ning kahjuks ka peo käigus vandaalitsemisi.

«Kahjuks leidub näiteid olukordadest, kus inimesed läksid puhkusele ning andsid kodukandis toimuva suurürituse ajaks korteri üürile. Armsasse koju naastes ootas ees laastatud ruum koos lõhutud nõude ning toiduplekkidega seintel, laes ja mööblil. Naturaalsest puidust parkett aga kobrutas alkoholi ja muude vedelike tõttu,» tõi Gilden näite üürnike tekitatud tuhandete eurode suurustest kahjudest, mis jäid kahjuks koduomaniku kanda.

Seda seepärast, et eluaseme rentimisega võõrastele inimestele suureneb kindlustusjuhtumi realiseerumise tõenäosus ning tavapärane kodukindlustusleping koduomanikule üürilise tekitatud kahjude osas kindlustunnet ei taga.

Juuli suurüritused toovad Lõuna-Eestisse üle 100 000 inimese

«Kindlasti ei soovi kedagi siinkohal hirmutada, sest väga paljud reisisellid on äärmiselt puhtad ja korralikud inimesed. Ja on igati mõistetav, et tühjalt seisev eluase pannakse raha teenima. Teadupärast aga tegijatel juhtub ning seetõttu tuleb korteri väljaüürimise mõtte tekkides kohe ka kindlustusega kontakteeruda ning senine leping üle vaadata ja võimalusel sõlmida erikokkulepped nii riskide kui ka hinna osas,» selgitas Gilden.

Kindlustaja toonitab, et ennekõike on vaja erikokkuleppeid inimeste hoolimatuse või meelega tekitatud kahjude leevendamiseks. Kui korteris on toruleke, siis ei ole süüdi üürnik ning kahjud hüvitatakse kodukindlustuse lepingu alusel.