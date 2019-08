Vaata otse! Kodutunne: Vanasõna ütleb, et "varas jätab nagi seina, tuli ei jäta sedagi"

Vanasõna ütleb, et "varas jätab nagi seina, tuli ei jäta sedagi." Just selline õnnetus tabas Põlvamaal elava Reeda peret - neile ei jäänud pärast tulekahju midagi!

Kodumaja taastamine on aega võtnud juba 16 aastat ning kogu selle aja on perekond elanud oma sauna eesruumis. «Kodutunne» aitab kaasa, et Reet ja tema kaks last saaksid lõpuks ometi oma koju tagasi.