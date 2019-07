Uskumatu: asjatundjate sõnul võiks see sünge värvitoon igas toas esindatud olla

Ameerika sisekujundajad Betsy Helm ja Kiley Braun leiavad sellest johtuvalt, et iga toa lõppviimistluses võiks olla esindatud must värvitoon. Esmapilgul dramaatilise valikuna näiv must toimib nimelt imetabase aktsentvärvina, vahendab housebeautiful.com.

Helm ja Braun on veendunud et väikestes annustes kasutatuna võib see ruumi isegi mõnevõrra helgemaks muuta. Must toob ruumidesse tasakaalu ja harmooniat, täiendades ning rõhutades detaile enese ümber ning täites selle seletamatu