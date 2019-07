Käes on suvilavarguste tipphooaeg: pideva järelevalveta hooned on iseäranis kaitsetud

Suvel sagenevad vargusega seotud juhtumid suvitamispiirkondades Pideva järelevalveta seisvad suvemajad on ilmastikust tingitud ohtude, võimalike sissemurdmiste ning õnnetusjuhtumite vastu iseäranis kaitsetud. Võib tunduda, et soojemal ajal kui suvilas rohkem aega veedame, on see paremini kaitstud, kuid statistika näitab, et vargusega seotud juhtumite arv sageneb just suveperioodil, kui suvekodus on rohkem väärtuslikke esemeid, näiteks aia- või kodutehnika, spordivarustus või kallid tööriistad. Üllatusi võib ette tulla ka ilmastikuolude tõttu. Kui linnas avastab vara omanik kohe, et näiteks tormi tõttu sai katus kannatada, siis suvekodude puhul avastatakse õnnetuse tagajärjed tihti hiljem, kui kahju on juba suurem.