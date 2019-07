Fotod: elektriratta aku tekitas ühes Eesti kodus ulatusliku tulekahju

«Halvimast päästis ainult see, et plahvatuse ja leekide peale märkasid toimunut teisel pool tänavat olnud noored, kes koheselt 112 helistasid,» kirjeldas eluhoone omanike poeg Martin Ervin. «Kui pauk käis, siis olid ka kohe leegid taga, ei mingit aeglaselt kärssamist, sest tuld võtsid ümbruses olnud raamatud ja paberid.»

FOTO: Salva Kindlustus

Ervin lisas, et tegemist oli Hiinas toodetud rattaakuga, mis oli toodud elutuppa laadima. «Tagajärjeks on nüüd see, et üks tuba on täielikult hävinenud, aga kuumuse, suitsu ja kustutusvee tagajärjel vajab terve maja taastamist.»

«See põleng oli tõeliselt õnnelik õnnetus, sest leeke märgati kohe, kuid mingil muul ajal oleks asi võinud ka kehvemini minna,» märkis Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt. «Õnneks keegi viga ei saanud, kuid kahjud eluhoonele on ulatuslikud.»

FOTO: Salva Kindlustus

«Antud juhtum ilmestab väga selgelt seda, et kindlasti on soovitus kõigil jälgida, millisel pinnal te oma akusid või elektroonikaseadmeid laadite, kas vahetus läheduses on kergelt süttivaid materjale ning mitte jätta seadmeid täiesti järelevalveta,» märkis Kivirüüt. «Salval oli just hiljuti sarnane juhtum ka mobiiltelefoniga, mille aku kuumenes laadimisel üle ja jättis põletusjäljed põrandapinnale. Õnneks ei võtud põrand tuld, aga ohtliku situatsiooni tekitas see ikka.»

FOTO: Salva Kindlustus