Pane tähele: kodu lühiajaline rentimine võib omanikule kalliks maksma minna

Suvi on reisimise, suurürituste ja festivalide hooaeg ning just siis panevad paljud oma tühjalt seisva suvemaja või linnakorteri lühiajaliseks üürimiseks mõeldud portaalidesse üles.

«Kahjuks ei arvesta inimesed aga sellega, et isegi kodu lühiajaliselt üüripinnaks muutes, tuleb sellest teavitada ka kindlustust,» rääkis Seesami kindlustuse tootejuht Dagmar Gildeni, kelle sõnul on majutusportaalide populaarsus kasvatanud ka kodukindlustusjuhtumite arvu. Süüdlasteks taolistes olukordades on reeglina üürilised.