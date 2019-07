Fotod: Kassisaba asumis müügis olev korter üllatab igal sammul

Pilkupüüdev kahetoaline, üldpinnaga 56-ruutmeetrit, läbis viimase uuenduskuuri aastal 2018 ning on siiamaani olnud kasutusel ajutise linnakoduna.

Läbi kahe korruse kulgev elamispind on koheselt vaba ja sissekolimiseks valmis. Korteri koosseisust leiab: avatud köök-elutoa, vannitoa ning vaheseinaga kaheks jaotatud magamistoad.

Väiksem tuba magamistoa ees on hetkel läbikäidav, ehk sisuliselt on tegemist 2,5-toalise korteriga. Väikest tuba on võimalik uksega eraldada, kui peaks olema tahtmist korter kolmetoaliseks muuta.