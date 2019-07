Jurist annab nõu: mida teha kui otse omanikult üürile antud korteri eest küsitakse vahendustasu?

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosileht möönab, et korteriomanikul ei ole taolistes olukordades tegelikult õigust vahendustasu nõuda.

«Üürilepingu sõlmimisel saab nõuda vahendustasu ühe kuu üüri ulatuses üksnes juhul, kui üüripind on leitud kinnisvaramaakleri vahendusel. See on tasu kinnisvaramaaklerile, mitte omanikule,» selgitas Roosileht.